Japanse chipbedrijven onder druk na tegenvallende cijfers Intel

De Japanse chipbedrijven stonden vrijdag onder druk op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten de tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse chipfabrikant Intel, die kampt met een zwakkere vraag naar halfgeleiders voor computers en datacenters vanwege de afkoelende economie. Intel kondigde daarbij aan de kosten met miljarden dollars te willen verlagen. Daarbij gaan ook banen verloren.

De Japanse chiptester Advantest verloor 1,6 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron daalde een fractie. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat Japan en Nederland waarschijnlijk gehoor zullen geven aan de oproep van de Verenigde Staten om de export van geavanceerde chipmachines naar China verder te beperken. Washington wil daarmee voorkomen dat China met de allernieuwste technologie steeds slimmere wapens kan maken.

Ondanks de koersverliezen in de chipsector boekte de Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, een kleine winst van 0,1 procent. Toyota won 0,3 procent. Koji Sato, de huidige president van automerk Lexus, neemt het roer over bij de Japanse autofabrikant van Akio Toyoda, de kleinzoon van de oprichter van Toyota. Toyoda, die sinds 2009 de baas was van de autobouwer, zal de rol van voorzitter op zich nemen.

Nissan steeg ruim 1 procent. Volgens mediaberichten zullen de Japanse automaker en zijn Franse partner Renault op 6 februari de details van hun herziene samenwerking bekendmaken. Winkelconcern Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, won dik 1 procent en de grote Japanse techinvesteerder SoftBank daalde 0,2 procent. Robotmaker Fanuc, die na de slotbel met cijfers kwam, steeg 0,7 procent.

In Zuid-Korea en Australiƫ trokken beleggers zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op een sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse economie in het laatste kwartaal van 2022. De hoop dat de VS dit jaar een recessie weten te vermijden laaide daardoor op. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus na de sterke opmars een dag eerder. In Shanghai en Shenzhen waren de beurzen de hele week dicht vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.