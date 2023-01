Koerswinst Signify stuwt AEX richting 750 punten

De AEX-index op het Damrak tikte vrijdag weer even de 750 punten aan, mede dankzij een sterke koerswinst van Signify. De hoofdindex, die eerder deze week al flirtte met die puntengrens, wist voor het laatst op 17 februari 2022 boven de 750 punten te sluiten. Dat was voor de Russische invasie in Oekraïne.

Signify dikte 4 procent aan. Beleggers waren opgelucht dat het verlichtingsbedrijf afgelopen jaar toch meer winst wist te boeken ondanks de moeilijke omstandigheden in het laatste kwartaal. Het bedrijf waarschuwde eerder al veel last te hebben van coronagerelateerde problemen in China. De eerste helft van 2023 zal volgens het bedrijf nog lastig zijn, maar daarna voorziet het een verbetering.

De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend. Beleggers lijken weinig risico te willen nemen voorafgaand aan de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB), die volgende week op het programma staan. De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 749,98 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 1012,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent.

Philips won 0,1 procent. Het zorgtechnologieconcern zal maandag bij de publicatie van de jaarcijfers opnieuw een ingrijpende reorganisatie aankondigen, meldt het Eindhovens Dagblad op basis van ingewijden. Alleen al in Nederland zou het gaan om meer dan duizend banen.

Chipmachinemaker ASML (min 0,3 procent) had last van tegenvallende resultaten van zijn grote Amerikaanse klant Intel. Daarnaast meldde persbureau Bloomberg dat Nederland en Japan waarschijnlijk gehoor zullen geven aan de oproep van de Verenigde Staten om de export van geavanceerde chipmachines naar China verder te beperken.

In de MidKap won WDP 2 procent. De investeerder in logistiek vastgoed presteerde afgelopen jaar in lijn met de eigen verwachtingen. Voetbalclub Ajax klom 4,6 procent na het ontslag van trainer Alfred Schreuder.

Hennes & Mauritz (H&M) zakte dik 5 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. In november waarschuwde het bedrijf al een grote reorganisatielast te nemen in het vierde kwartaal als onderdeel van het plan om 1500 banen te schrappen.

Het Franse drankenconcern Rémy Cointreau zakte ruim 3 procent in Parijs na tegenvallende cijfers. In Londen steeg Sainsbury 4 procent. Het Britse groothandelsbedrijf Bestway liet weten een belang te hebben opgebouwd in de supermarktketen.

De euro was 1,0887 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 81,98 dollar. Brentolie werd ook 1,2 procent duurder, op 88,51 dollar per vat.