Cijfers verlichtingsbedrijf Signify goed ontvangen op Damrak

Beleggers hebben vrijdag positief gereageerd op de jaar- en kwartaalcijfers van verlichtingsbedrijf Signify. Het bedrijf uit Eindhoven meldde een hogere winst te hebben behaald in 2022 dan het voorgaande jaar en voorspelde betere marges. De voormalige verlichtingstak van Philips eindigde dankzij die handelsupdate bovenaan in de AEX met een winst van 5,5 procent.

De algehele stemming op de Amsterdamse beurs was positief. Nadat beleggers eerst nog terughoudend waren, steeg de belangrijkste graadmeter op het Damrak na meevallende cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Dat voedt de hoop dat de rentes daar minder hard omhoog gaan. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 750,67 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 1014,55 punten.

Ook elders in Europa wonnen de beurzen terrein. In Parijs en Frankfurt stonden winsten tot 0,1 procent op de koersenborden. Londen ging een fractie achteruit.

Chipmachinemaker ASML won 0,2 procent, ondanks tegenvallende resultaten bij zijn grote klant Intel. Op de achtergrond lopen gesprekken tussen Nederland en de Verenigde Staten over mogelijke verdere exportbeperkingen voor hoogwaardige chiptechnologie aan China.

In de MidKap won WDP 2,7 procent. De investeerder in logistiek vastgoed presteerde afgelopen jaar in lijn met de eigen verwachtingen. Voetbalclub Ajax klom 4,2 procent na het ontslag van trainer Alfred Schreuder.

Hennes & Mauritz (H&M) zakte dik 4 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen dook in het afgelopen kwartaal in de rode cijfers. In november waarschuwde het bedrijf al een grote reorganisatielast te nemen in het vierde kwartaal als onderdeel van het plan om 1500 banen te schrappen.

Het Franse drankenconcern Rémy Cointreau zakte ruim 3,8 procent in Parijs na tegenvallende cijfers. In Londen steeg Sainsbury 5,5 procent. Het Britse groothandelsbedrijf Bestway liet weten een belang te hebben opgebouwd in de supermarktketen.

De euro was 1,0859 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 80,12 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 86,77 dollar per vat.