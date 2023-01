Ondanks moeilijk slotkwartaal meer winst voor lampenmaker Signify

Lampenproducent Signify heeft vorig jaar de winst verhoogd. Dat lukte de voormalige verlichtingstak van Philips ondanks een moeilijk laatste kwartaal van het jaar. Toen had het bedrijf veel last van coronagerelateerde problemen in China, waarschuwde Signify eerder dit jaar al.

Dat leidde tot een lagere omzet dan in de laatste drie maanden van 2021 en ook minder winst. Maar over heel vorig jaar steeg de omzet wel met 9,5 procent tot 7,5 miljard euro. Een flink deel van die groei kwam doordat de dollar meer waard werd ten opzichte van de euro waardoor de Amerikaanse verkopen meer opleverden. De winst kwam uit op 532 miljoen euro, tegen 407 miljoen euro een jaar eerder.

Ook de winstmarge stond onder druk, door onder meer inflatie. Signify, dat nog een woelig eerste halfjaar van 2023 voorspelt maar daarna verbetering voorziet, wil die marge weer verhogen. Van iedere euro die aan Signify-producten wordt verkocht, moet dan weer een groter deel aan winst overblijven. Dat zal gebeuren door de prijzen te verhogen. Voor de slimme Hue-lampen kondigde het bedrijf zo’n prijsverhoging al aan.

Tegelijkertijd merkte Signify afgelopen jaar wel dat er meer vraag was naar zijn zuinigere en slimme verlichtingsproducten. “De relevantie daarvan werd groter in 2022, omdat energie besparen belangrijker werd”, zegt topman Eric Rondolat