Beurs Shanghai stijgt na vakantieweek, Tencent zakt in Hongkong

De Chinese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein na de lange vakantieweek. Beleggers maakten een inhaalslag nadat de financiƫle markten afgelopen week dicht bleven vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. Vooral de beurs in Hongkong ging flink omlaag onder aanvoering van de techbedrijven Tencent en Alibaba.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de beurs in Shenzhen steeg 1,1 procent. De Chinese luchtvaartmaatschappijen werden lager gezet, ondanks dat er tijdens het Chinees Nieuwjaar weer massaal werd gereisd. Dat kwam doordat de Chinezen voor het eerst in drie jaar weer zonder coronabeperkingen konden reizen. Zo schoot het aantal vakantiereizen binnen China met 74 procent omhoog ten opzichte van vorig jaar, meldde de Chinese staatszender CCTV. China Southern, China Eastern en Air China daalden tot meer dan 3 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,1 procent na de recente sterke opmars. Vooral in de techsector werd winst genomen. Internet- en gamebedrijf Tencent en webwinkelconcern Alibaba raakten 6 procent kwijt. Beleggers keken daarnaast uit naar de rentebesluiten in de Verenigde Staten en Europa, die later deze op week op het programma staan.

In Tokio sloot de Nikkei 0,2 procent hoger dankzij een sterke koerswinst van Fanuc (plus 3,6 procent). De Japanse robotmaker schroefde zijn verwachtingen voor de omzet en winst op dankzij sterke kwartaalcijfers. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,6 procent en elektronicaconcern Sony verloor 0,4 procent. De fabrikant van camera’s, printers en medische apparatuur Canon won 0,2 procent voorafgaand aan de resultaten, die na de slotbel bekend werden gemaakt. In Zuid-Korea zakte de Kospi ruim 1 procent en de Australische All Ordinaries daalde 0,2 procent.