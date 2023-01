Philips schrapt 1100 banen in Nederland, in totaal 6000 ontslagen

Philips schrapt dit jaar wereldwijd 3000 banen, waarvan 1100 in Nederland. De twee jaar erna verdwijnt wereldwijd nog eens hetzelfde aantal banen, maakte het bedrijf maandag bekend. De ontslagen horen bij een reorganisatie die topman Roy Jakobs inzet. Daardoor moet het medisch technologiebedrijf beter gaan presteren.

Door de reorganisatie wordt een deel van de mensen dat zich met ontwikkeling van nieuwe producten en functies bezighoudt elders ondergebracht. Nu zit vrijwel alle onderzoek en ontwikkeling nog centraal rond Eindhoven, maar met name de doorontwikkeling van nieuwe producten gaat elders plaatsvinden. Bovendien moet er meer specifiek worden ontwikkeld voor de bestaande producten.

Het is niet de eerste keer dat Jakobs het mes zet in het personeelsbestand. In oktober kondigde de een week eerder aangetreden topman al 4000 ontslagen aan, waarvan 400 in Nederland. In totaal heeft Philips wereldwijd zo’n 77.000 werknemers, waarvan ongeveer 11.000 in Nederland.