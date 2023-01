Philips houdt last van China en slaapapneu-apparaten

Philips heeft afgelopen jaar last gehad van de Chinese coronamaatregelen. Dat was één van de oorzaken van leveringsproblemen van materialen. Ook de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten, waarvoor het medisch technologiebedrijf nog eens 85 miljoen euro apart zette, speelde Philips parten. De onderneming leed een jaarverlies van 1,6 miljard euro.

De omzet van Philips ging nog wel omhoog, met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder naar 17,8 miljard euro. Dat kwam echter vooral door overnames. Op vergelijkbare basis was er een omzetdaling van 3 procent. Dat kwam vooral door de Connected Care-tak waarin onder meer de slaapapneu-apparaten zijn ondergebracht. In het vierde kwartaal groeide die tak echter weer wat.

In die periode liep het aantal nieuwe orders juist terug, mede doordat er in 2021 een grote vraag was naar producten voor de behandeling van coronapatiënten die toen wereldwijd nog in veel grotere aantallen in ziekenhuizen terechtkwamen.

De coronamaatregelen in China, die inmiddels zijn opgeheven, leidden ook tot minder verkopen van bijvoorbeeld elektrische tandenborstels en scheerapparaten in dat land. Daarnaast merkte Philips ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het vertrek uit Rusland.

De situatie in de leveringsketen verbeterde al wat in de laatste drie maanden van het jaar. Daardoor kon Philips weer meer producten maken. Maar die leveringsketen blijft “een uitdaging”.

De terugroepactie van slaapapneu-apparaten is voor het grootste deel afgerond. Philips vervangt meer van de aangetaste apparaten, waarvan het isolatieschuim kan verbrokkelen, door nieuwe apparaten en dat kost wat meer.

Dit jaar verwacht Philips weer groei, ondanks dat consumenten meer nadenken over hun uitgaven door de hoge inflatie. Duurdere onderdelen zetten bovendien de winstmarge nog altijd onder druk.