Toyota opnieuw grootste autoverkoper ter wereld

De Japanse autofabrikant Toyota heeft in 2022 zijn toppositie in de wereldwijde automarkt behouden. Ondanks een lichte daling van de verkopen vorig jaar wist Toyota zijn Duitse rivaal Volkswagen opnieuw op afstand te houden. In 2020 wist Toyota voor het eerst in vijf jaar de koppositie in de autowereld weer in handen te krijgen door Volkswagen van de troon te stoten.

Toyota, waartoe ook autofabrikant Daihatsu en de fabrikant van bedrijfsvoertuigen Hino Motors behoren, verkocht vorig jaar wereldwijd 10,5 miljoen voertuigen. Dat is 0,1 procent minder dan vorig jaar.

Ondanks de knelpunten in de aanvoer van halfgeleiders als gevolg van de coronapandemie, wist Toyota de productie vorig jaar op een hoog niveau te houden. In totaal produceerde Toyota vorig jaar 10,6 miljoen voertuigen. Dat is ruim 5 procent meer dan in het voorgaande jaar. Concurrent Volkswagen, die ook kampte met chiptekorten, zag de productie in 2022 dalen met 7 procent tot bijna 8,3 miljoen voertuigen.