Philips koploper in lagere AEX na nieuwe ontslagronde

Philips was maandag veruit de sterkste stijger in de AEX-index, die een verlies liet zien. Het zorgtechnologieconcern, dat kampt met de gevolgen van een grote terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten, liet bij de presentatie van de jaarcijfers weten wereldwijd de komende jaren nog eens 6000 banen te schrappen. De ontslagen komen bovenop de eerdere aangekondigde ontslagronde van 4000 banen.

In Nederland verdwijnen dit jaar 1100 banen bij Philips, bovenop het eerder aangekondigde verlies van 400 banen. De ontslagronde is onderdeel van een nieuwe groeistrategie. Die moet tegen 2025 leiden tot een omzetgroei van zo’n 5 procent. In het afgelopen kwartaal boekte het concern een omzet van 5,4 miljard euro en een nettoverlies van 105 miljoen euro. Philips presteerde daarmee beter dan verwacht en het aandeel werd dik 5 procent hoger gezet.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1 procent lager op 743,21 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1006,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Techinvesteerder Prosus (min 5 procent) kampte met stevige koersverliezen in de Chinese techsector en was de grootste daler in de AEX. Zo verloor Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, dik 7 procent in Hongkong. Verlichtingsbedrijf Signify volgde met een min van 2 procent. Vrijdag won Signify nog 5,5 procent na goed ontvangen kwartaalresultaten.

Unilever won 0,6 procent. Het levensmiddelenconcern krijgt weer een Nederlander als topman. Hein Schumacher, de huidige baas van zuivelbedrijf FrieslandCampina, neemt in juli het roer over van de Brit Alan Jope.

Chipmachinemaker ASML verloor 2,4 procent. Persbureau Bloomberg meldde vrijdagavond dat Nederland, de VS en Japan een akkoord hebben bereikt over beperkingen van de export van chiptechnologie naar China. ASML liet in een reactie weten vooralsnog geen reden te zien om zijn groeiverwachting voor dit jaar los te laten.

In Dublin zakte Ryanair 1,3 procent. De Ierse budgetmaatschappij boekte afgelopen kwartaal weer winst na een verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf bevestigde daarnaast zijn eerder deze maand verhoogde winstverwachting voor het hele jaar.

Mediaconcern RTL Group won 0,4 procent. De fusie van de Nederlandse tak van RTL en Talpa van John de Mol gaat niet door. De samenvoeging van de twee televisiebedrijven krijgt geen goedkeuring van de toezichthouder ACM.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 79,03 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 85,98 dollar per vat.