Ryanair boekt recordwinst door hogere prijzen en sterke vraag

Ryanair heeft afgelopen kwartaal een recordwinst in de boeken gezet en denkt dit jaar en volgend jaar veel winst te kunnen blijven maken. De budgetvliegmaatschappij voorziet namelijk dat de toenemende vraag naar vliegreizen ook ruimte biedt om de ticketprijzen verder te verhogen. “Op basis van de huidige boekingsprofielen denken we dat de tarieven met Pasen en in de zomer zullen stijgen”, laat financieel directeur Neil Sorahan weten.

De winst na belastingen kwam afgelopen kwartaal uit op 211 miljoen euro. Dat is voor Ryanair het beste resultaat ooit in het kwartaal met de feestdagenperiode. Een jaar eerder was nog sprake van een verlies van 96 miljoen euro. De omzet steeg met 57 procent tot 2,3 miljard euro. De onlangs verhoogde winstverwachting voor het hele boekjaar blijft ongewijzigd op ruim 1,3 miljard euro tot dik 1,4 miljard euro.

De luchtvaartsector toont herstel na de coronapandemie en met name relatief goedkope luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en easyJet profiteren van de prijsbewuste consument, die door de hoge inflatie op deals jaagt. Zo heeft Ryanair naar eigen zeggen marktaandeel gewonnen in onder meer Spanje en Scandinaviƫ. Ook breidt Ryanair de capaciteit voor de zomerperiode uit om aan de sterke vraag te kunnen voldoen.

Topman Michael O’Leary verklaarde eerder al dat Ryanair in de afgelopen weken recordverkopen heeft behaald bij tickets voor reizen in het voorjaar en de zomer. Met name op de Britse markt is er grote vraag naar vliegreizen naar zonbestemmingen zoals Spanje en Portugal, aldus de topman.

De Ierse luchtvaartmaatschappij gaat daarnaast in eigen land tweehonderd extra cabinewerkers aannemen om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag naar vliegreizen in de komende zomer. Het aantal passagiers zal volgens Ryanair in het huidige boekjaar uitkomen op 168 miljoen en in 2026 oplopen tot 225 miljoen.