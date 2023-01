Bonden: ‘dieptrieste’ dag voor Philips, vraag of ontslagen helpen

De nieuwe ontslagronde bij Philips is bij vakbond FNV “keihard” aangekomen, laat FNV-bestuurder Hans Wijers weten. “Het gaat om zulke grote aantallen, het is dramatisch. En het is nog maar de vraag of de ontslagen gaan helpen.” Ook vakbonden VHP2 en CNV hopen dat het bij deze ontslaggolf blijft.

Philips kondigde maandag aan dit jaar wereldwijd 3000 banen te schrappen, waarvan 1100 in Nederland. De twee jaar erna verdwijnt wereldwijd nog eens hetzelfde aantal banen. Daarmee grijpt topman Roy Jakobs opnieuw hard in. Kort na zijn aantreden bij Philips in oktober vorig jaar kondigde hij al 4000 ontslagen aan. In totaal heeft Philips wereldwijd zo’n 77.000 werknemers, waarvan ongeveer 11.000 in Nederland.

“Voortgaan op deze manier had weinig zin, met het oog op de organisatiestructuur. Die is namelijk veel te ingewikkeld en moet simpeler. Het lijkt erop dat de nieuwe topman daar naar heeft geluisterd”, stelt Wijers. Maar of het ontslaan van 1100 medewerkers in Nederland daarvoor de juiste wijze is? “Dat zal de tijd moeten uitwijzen”, aldus de vakbondsbestuurder.

Ook vakbond VHP2 spreekt van een “dieptrieste dag” voor Philips, en over een “tweede Blue Monday”. Niet alleen voor wat betreft de banen die verloren gaan, maar ook gezien de herstructurering. “De hele boel wordt omgegooid, mensen die aanblijven gaan op een hele andere manier werken”, legt vakbondsbestuurder Colette van Wezel uit. “De winkel moet open blijven terwijl er een grote verbouwing plaats vindt. Tegelijkertijd moet het personeel blijven werken in de onrust die gaande is. Waarin zij afscheid moeten nemen van collega’s.”

Door de reorganisatie wordt een deel van de mensen dat zich met ontwikkeling van nieuwe producten en functies bezighoudt elders ondergebracht. Nu zit vrijwel alle onderzoek en ontwikkeling nog centraal rond Eindhoven, maar met name de doorontwikkeling van nieuwe producten gaat elders plaatsvinden. Bovendien moet er meer specifiek worden ontwikkeld voor de bestaande producten.

Voor die collega’s zijn er zorgen, zegt Van Wezel. “Voor gezinnen, maar ook de mensen die het werk moeten blijven doen. We zijn wel blij met het sociaal plan dat door blijft lopen. Voor mensen van wie afscheid wordt genomen is er een goede regeling.” Maar een “glazen bol” heeft zij niet. “Ik hoop dat deze ontslagen voldoende zijn, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Dat er iets moest veranderen, dat was wel duidelijk”, aldus Van Wezel.

Vakbond CNV reageerde eerder ook al “geschokt” op het nieuwe banenverlies bij Philips en denkt dat de reorganisatie “geen enkele garantie op rustig vaarwater” biedt bij het medisch technologiebedrijf. CNV-bestuurder Arjan Huizinga wijst erop dat de vier vorige topmannen bij Philips kort nadat ze waren aangesteld ook altijd grote veranderingen doorvoerden. “Waarom zou weer een nieuwe koers Philips deze keer wél helpen op lange termijn?”