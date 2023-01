Fusie RTL Nederland en Talpa van de baan na veto toezichthouder

De fusie van de Nederlandse tak van RTL en Talpa van John de Mol gaat niet meer door. De samenvoeging van de twee bedrijven krijgt geen goedkeuring van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de waakhond krijgt een fusiebedrijf te veel marktmacht, zelfs na een voorstel om een deel van de advertentie-activiteiten af te stoten.

Talpa en RTL Nederland kondigden de fusieplannen in juni 2021 aan. Door de samenvoeging zouden tv-zenders als RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z, SBS6, Net 5, Veronica en SBS9 en radiozenders Sky Radio, Veronica, 538, Radio10 onder één dak. De mediabedrijven zeiden een vuist te willen maken op de advertentiemarkt tegen grote techbedrijven als Google en Facebook.

Al snel werd echter duidelijk dat de bedrijven niet zonder slag of stoot toestemming zouden krijgen om te fuseren. De ACM begon een diepgravend onderzoek. Onlangs zeiden RTL Nederland en Talpa nog de advertentieverkoop bij Talpa over te willen doen aan Mediahuis Nederland, de uitgever van kranten als De Telegraaf en NRC. Die toezegging is voor de toezichthouder echter onvoldoende.

Volgens de ACM zou door de samenvoeging “een te machtige partij in het commerciële medialandschap” ontstaan. Dat zou voor adverteerders en telecomaanbieders tot hogere prijzen leiden, die uiteindelijk weer door de consument moeten worden betaald, aldus de waakhond.

RTL Nederland en Talpa menen dat de ACM niet heeft meegewogen hoe snel en ingrijpend het Nederlandse medialandschap is veranderd. Topman Thomas Rabe van RTL Group stelt dat RTL Nederland een belangrijk onderdeel van zijn bedrijf blijft. “Het is zeer winstgevend met een sterke familie van zenders die geweldig gescoord hebben bij het publiek in 2022.”