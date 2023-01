Stedin investeert fors meer om stijgende energievraag

Netbeheerder Stedin, actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht, trekt dit jaar opnieuw meer uit voor investeringen in de energietransitie. Dat is volgens de netbeheerder nodig om projecten te versnellen zodat aan de groeiende vraag naar elektriciteit kan worden voldaan. In totaal gaat het om 825 miljoen euro, tegen 719 miljoen euro vorig jaar.

Dat meldt de netbeheerder bij de publicatie van de plannen voor 2023. Zo wil Stedin dit jaar onder meer 1300 kilometer aan elektriciteitskabels aanleggen om in de vraag naar elektriciteit te voorzien. Daarmee wordt de capaciteit op het elektriciteitsnet uitgebreid met 425 megawatt, wat volgens de netbeheerder neerkomt op de elektriciteitsvoorziening van anderhalf keer de stad Den Haag. Ook werkt Stedin aan de bouw van 500 transformatorstations.

Voor de projecten zijn wel technici nodig. Daarom zet Stedin ook in op het opleiden van mbo’ers en zij-instromers. Ook is er aandacht voor statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Branchevereniging Netbeheer Nederland meldde vorige week nog in 2022 een historische groei van het aantal zonnepanelen op woningdaken te hebben gezien. Niet alleen zonnepanelen maar ook laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen zijn zeer gewild onder consumenten. Maar deze ontwikkelingen vragen om kabels waar veel meer stroom doorheen kan dan door het gros van de huidige kabels waar woningen op zijn aangesloten. Om aan al deze wensen tegemoet te komen, werken de netbeheerders in het hele land aan de verzwaring en uitbreiding van het honderdduizenden kilometers lange elektriciteitsnet.