Franse economie groeit minimaal in laatste kwartaal

De Franse economie is in het vierde kwartaal aan krimp ontsnapt. In de laatste drie maanden van vorig jaar groeide die met 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal, meldde het Franse statistiekbureau INSEE dinsdag. Dat er groei was, is beter dan verwacht. In doorsnee hadden economen erop gerekend dat de economie zou stagneren.

Vooral de export hielp Frankrijk. Die daalde minder snel dan de import van goederen. Huishoudens gaven juist minder uit, wat vooral veroorzaakt werd door minder consumptie van voedsel en gebruik van energie.

In heel 2022 groeide de Franse economie met 2,6 procent na de sterke toename van 6,8 procent in 2021. Economen van ING geven aan dat de groei van afgelopen jaar vooral een uitloopeffect van de sterke toename van eind 2021 was. De oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan, zoals dure energie, voedsel en brandstoffen, zetten een rem op verdere groei.

De kenners van ING verwachten dat Frankrijk niet in een recessie terechtkomt, maar zien ook geen sterke groei in 2023. De inflatie gaat weer omhoog, meldde INSEE bijvoorbeeld. Die was in januari 7 procent, meer dan de 6,7 procent van december.

Het vertrouwen van consumenten is mede daardoor historisch laag, terwijl bedrijven te maken hebben met afzwakkende vraag. In het eerste kwartaal zou de Franse economie daarom licht kunnen krimpen, maar daarna voorzien ze herstel met een groei van 0,4 procent voor het hele jaar. Om dat te verbeteren moet het vertrouwen van huishoudens en bedrijven in de economie stevig omhoog.