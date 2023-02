FTX-oprichter Bankman-Fried mag niet praten met oud-werknemers

De van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX mag voorlopig geen contact meer hebben met werknemers van dat bedrijf. Ook mag Sam Bankman-Fried de versleutelde chatapp Signal niet meer gebruiken, heeft de rechter in New York besloten op verzoek van openbaar aanklagers.

De maatregelen werden ingesteld omdat Bankman-Fried een paar weken geleden contact zocht met een oud-collega via Signal. Ook mailde hij de huidige topman van FTX John Ray, zijn opvolger, begin dit jaar met het voorstel om elkaar te ontmoeten.

Bankman-Fried zit momenteel onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Silicon Valley. Hij wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd bij FTX, door klantentegoeden door te sluizen naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van is. Omdat klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet.

De 30-jarige Bankman-Fried werd op de Bahama’s gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan. Hij werd vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Bankman-Fried kwam in de VS vrij tegen betaling van een borgsom van 250 miljoen dollar.