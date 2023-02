Onderzoek: hackers stalen 3,8 miljard aan cryptomunten in 2022

Hackers hebben vorig jaar voor een recordbedrag van 3,8 miljard dollar (3,5 miljard euro) aan cryptomunten gestolen. Vooral hackers uit Noord-Korea wisten veel digitale munten te stelen, aldus blockchainonderzoeker Chainalysis.

In 2021 ging het nog om 3,3 miljard dollar (iets meer dan 3 miljard euro) aan gestolen cryptomunten. Volgens Chainalysis waren hackers gelinkt aan de Noord-Koreaanse regering vorig jaar goed voor een geschatte 1,7 miljard dollar aan buitgemaakte crypto’s, een stijging van 400 miljoen ten opzichte van 2021.

Volgens de Amerikaanse overheid gebruikt Noord-Korea de opbrengst van die diefstal om wapenprogramma’s te financieren, waaronder kernwapens. Zo is er een hackersgroep met de naam Lazarus die wordt gelinkt aan Pyongyang. Noord-Korea ontkent iets te maken te hebben met diefstal van cryptomunten.

Chainalysis zegt verder dat er gedurende het jaar verschillende golven waren in het hacken van digitale munten. Er waren in maart en oktober sterke pieken te zien, aldus de onderzoekers. Oktober was de ergste maand ooit met 32 cyberaanvallen en bijna 778 miljoen dollar (ruim 712 miljoen euro) aan gestolen crypto’s.