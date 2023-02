Reuters: elektrische automaker Rivian schrapt banen

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Rivian Automotive is van plan ongeveer 6 procent van de banen te schrappen om zo kosten te besparen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een memo aan het personeel van topman Robert Scaringe. Op de markt voor elektrische auto’s dreigt een prijzenslag en de vraag staat al onder druk door de afzwakkende economie.

Rivian heeft ongeveer 14.000 werknemers, het overgrote deel in de Verenigde Staten. Van hen moeten er meer dan achthonderd verdwijnen, aldus de memo. Volgens Scaringe moet de ingreep helpen om winstgevend te worden en moet de productie worden opgevoerd. Hij zei zijn excuses aan te bieden voor de noodzaak om banen te schrappen.

Het banenverlies zal volgens het bedrijf geen impact hebben op de productiecapaciteit van de fabriek in de staat Illinois. Het hoofdkantoor van Rivian staat in het Californische Irvine. Het bedrijf is bezig de productie in Illinois te vergroten. Zo heeft Rivian een bestelling binnen voor 100.000 elektrische busjes van Amazon, dat een grote aandeelhouder van de autobouwer is.

In juli vorig jaar werden ook al honderden banen geschrapt bij Rivian om de kosten omlaag te krijgen. Ook toen bleven productiewerknemers buiten schot. De onderneming is ook bezig een fabriek te bouwen in de staat Georgia voor 5 miljard dollar.

Rivian zag eind vorig jaar nog af van een plan voor de gezamenlijke productie van elektrische bestelbussen in Europa met het Duitse Mercedes-Benz. Begin november meldde de Limburgse autofabriek VDL Nedcar nog dat het tot twee keer toe niet is gelukt om met Rivian tot een productiedeal te komen.

De autofabrikant ging in november 2021 naar de beurs in New York. Met die beursgang werd bijna 12 miljard dollar opgehaald en Rivian werd destijds gewaardeerd op meer dan 100 miljard dollar. Sindsdien is de koers van het aandeel hard gedaald.