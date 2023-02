Wall Street hoger door meer ontslagen en kleinere renteverhoging

Wall Street is woensdag overwegend hoger geĆ«indigd. Beleggers reageerden positief op nieuwe ontslagrondes bij bedrijven zoals pakketbezorger Fedex en maker van elektrische auto’s Rivian. Fedex werd 4,3 procent hoger gezet na de aankondiging dat 10 procent van de managementbanen verdwijnt. Rivian (plus 1,6 procent) schrapt 6 procent van de banen, maar werknemers in de fabrieken zijn veilig.

De ontslagronde van datingappmaker Match Group, bekend van de app Tinder, viel minder goed omdat dat bedrijf ook met slechtere vooruitzichten kwam. In totaal verdwijnt bij dat bedrijf 8 procent van de banen. Match Group werd 5 procent lager gezet.

Verder waren de handelaren op de beurzen in New York ook opgelucht dat de Federal Reserve inderdaad met een kleinere renteverhoging kwam dan de voorgaande beleidsvergaderingen. De rente ging met een kwart procentpunt omhoog. Fed-president Jerome Powell denkt dat er nog enkele renteverhogingen nodig zijn om de inflatie echt te temmen, maar ziet de eerste tekenen dat het beleid van de Fed effect begint te hebben. Wel blijft de banenmarkt in de Verenigde Staten nog erg krap.

De Dow-Jonesindex ging een fractie omhoog tot 34.092,96 punten. Maar de breed samengestelde S&P 500 en techbeurs Nasdaq boekten duidelijke winsten. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4119,21 punten. De Nasdaq won 2 procent tot een stand van 11.816, 32 punten.

Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, ging hard onderuit. Het bedrijf achter de vooral bij jongeren populaire app waarmee foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld, werd ruim 10 procent lager gezet na een tegenvallende omzet in het vierde kwartaal. Het is al het derde teleurstellende kwartaalbericht op rij van Snap, dat kampt met afnemende advertentie-inkomsten.

Peloton maakte een koerssprong van haast 27 procent. De maker van fitnessapparatuur leed afgelopen kwartaal voor de achtste keer op rij een verlies. Het verlies liep wel terug ten opzichte van een jaar geleden. Topman Barry McCarthy sprak van een mogelijk “keerpunt” voor het bedrijf dat volgens hem eerder nog op het punt van “uitsterven” stond.

Electronic Arts raakte 9,3 procent kwijt na een sterker dan verwachte omzetdaling in het afgelopen kwartaal. Ook gaf de maker van computerspellen een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. AMD steeg 12,6 procent. De chipmaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0921 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 76,93 dollar. Brentolie werd ook 2,5 procent goedkoper op 83,29 dollar per vat.