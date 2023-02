Oliekartel OPEC+ laat productieniveau ongemoeid

Oliekartel OPEC+ laat zijn huidige productieniveau ongemoeid. Dat betekent dat er door wordt gegaan met een verlaging van de maandelijkse olieproductie met 2 miljoen vaten per dag tot eind 2023 om zo de prijzen te stutten.

Kenners hadden al verwacht dat het samenwerkingsverband van de landen van de OPEC, geleid door Saudi-Arabiƫ, met bondgenoten als Rusland niet zou morrelen aan de productie. Dat heeft vooral te maken met de afzwakkende wereldeconomie, waardoor de vraag naar olie geraakt kan worden wat weer druk kan zetten op de prijzen.

Maar er is ook onzekerheid over hoe de vraag vanuit China zich zal ontwikkelen nu het land is afgestapt van de strikte coronabeperkingen. China is ’s werelds grootste olie-importeur. Daarnaast wordt gekeken hoe de westerse sancties op Russische olie-exporten effect gaan hebben op het aanbod op de wereldmarkt.

Het besluit van de OPEC+ werd genomen na een virtuele bijeenkomst. Op de oliemarkt was geen grote reactie te zien. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) ging woensdagmiddag met 0,5 procent omhoog tot 79,23 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, was vrijwel onveranderd op 85,43 dollar per vat.