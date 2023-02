Betalingsverwerker Adyen schiet omhoog in positieve AEX

Betalingsverwerker Adyen heeft donderdag een koerssprong van 13,1 procent gemaakt op de Amsterdamse beurs. De koerswinst hangt mogelijk samen met de kleinere rentestap van de Federal Reserve. Beleggers hebben daardoor hoop dat er een einde komt aan de periode van renteverhogingen en consumenten daardoor ook weer meer willen besteden. Ook winkelcentra-uitbater Unibail-Rodamco-Westfield ging hard omhoog, met 7,8 procent.

Verder zijn investeerders bereid weer wat meer risico te lopen als de rente niet meer verder oploopt. Dat leidde tot bereidheid om aandelen in snelgroeiende techbededrijven te kopen, zoals Adyen, maar ook bedrijven uit de chipsector. Besi, ASMI en ASML stegen tot 6,4 procent.

In het kielzog van die grote plussen ging ook de beursgraadmeter AEX omhoog. Die won 1,5 procent tot 758,61 punten. De MidKap steeg 1,6 procent naar 1025,23 punten, De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 2,2 procent. De renteverhoging van de ECB was zoals verwacht een half procentpunt. Ook de Britse centrale bank Bank of England verhoogde de rente en kwam met sombere vooruitzichten voor de Britse economie.

Shell sloot ondanks een eerdere plus 1,7 procent lager. Het olie- en gasconcern zag de jaarwinst ruimschoots verdubbelen tot een recordniveau van dik 42 miljard dollar dankzij de hogere brandstofprijzen. Ook gaat Shell voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en keert het meer dividend uit. ING had een lagere winst door de oorlog in Oekraïne, maar profiteerde van de hogere rente. Het aandeel werd 5,2 procent lager gezet en was de hekkensluiter in de AEX.

Bij de middelgrote bedrijven ging Basic-Fit 7,6 procent omhoog en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg 6 procent. De logistieke vastgoedbedrijven WDP en CTP stonden met plussen van 5,8 procent en 5,5 procent ook bovenin. ABN AMRO daalde mee door de resultaten van ING en eindigde 3,1 procent lager.

Deutsche Bank verloor 6,5 procent. De grootste bank van Duitsland boekte in 2022 de hoogste winst in vijftien jaar, maar beleggers hadden op meer gehoopt. De Spaanse branchegenoot Santander, die ook met cijfers kwam, won 5,7 procent.

In Stockholm kelderde Electrolux haast 10 procent. De grootste producent van huishoudelijke apparatuur ter wereld waarschuwde voor een omzetdaling dit jaar. Telecom Italia steeg 9,5 procent in Milaan. Het Italiaanse telecomconcern heeft een bod ontvangen van de Amerikaanse investeerder KKR op het vaste telefoonnetwerk van het bedrijf.

De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 76,23 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 82,56 dollar per vat.