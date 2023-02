Economen: niemand investeert zoveel in duurzame energie als Shell

Er is geen partij in Nederland die zoveel investeert in duurzame energie als Shell. Dat zeggen de energie-economen Hans van Cleef van adviesbureau Publieke Zaken en Gerben Hieminga van ING, naar aanleiding van de donderdag gepubliceerde resultaten van het olie- en gasconcern. Milieuorganisaties vinden juist dat Shell veel te weinig geld steekt in groene energie.

“Maar de milieuclubs zetten deze investeringen nog steeds af tegen de investeringen in de fossiele sector. Je kan je afvragen hoe eerlijk dat is”, zegt Van Cleef. Hieminga van ING voegt daaraan toe dat we wereldwijd nog steeds voor 85 procent afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. “Dat vinden we met z’n allen niet leuk, maar dat is wel de realiteit. En het is ook de realiteit dat we hier nog een tijd van afhankelijk blijven”, aldus de econoom.

Daarbij neemt de vraag naar fossiele energie nog steeds toe. “Je moet blijven investeren in het huidige fossiele systeem wil je het energiesysteem overeind houden. Doe je dit niet, dan krijgen we een probleem met de levering en betaalbaarheid. De huidige crisis veroorzaakt door Rusland toont dat aan”, zegt de ING-econoom.

Daarom is het volgens hem logisch dat een bedrijf als Shell nog steeds flinke investeringen doet in de winning van olie en gas. “Ik snap de wens van milieuorganisaties om daar direct helemaal mee te stoppen, maar dat is niet realistisch”.

De economen wijzen er verder op dat Shell miljarden investeert in windmolenparken, zonnevelden, opslagtechnieken en infrastructuur voor het afvangen en opslaan van CO2. “Investeren in de energietransitie is enorm kapitaalsintensief . Grote bedrijven zoals Shell hebben dat kapitaal en dat geld is hard nodig voor deze investeringen”, aldus de energiedeskundige Hieminga.