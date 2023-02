Koerssprong Facebook-moederbedrijf Meta op Wall Street

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, werd donderdag bijna een vijfde meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de resultaten van het socialemediabedrijf, dat in de laatste drie maanden van het jaar weer meer adverteerders wist te vinden. Ook gaat Meta voor 40 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

Daarnaast kauwden beleggers nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente dit keer met slechts een kwart procentpunt vanwege de afkoelende inflatie. Dat wakkerde de hoop aan dat de periode van renteverhogingen snel ten einde loopt. De Europese Centrale Bank en de Bank of England hielden donderdag wel vast aan renteverhogingen van een half procentpunt.

Apple, Amazon en het moederbedrijf van Google, Alphabet, komen donderdag na het slot van de beurshandel op Wall Street met cijfers. Veel techbedrijven, waaronder Amazon en Alphabet, kondigden al massaontslagen aan omdat de economie minder hard groeit. Apple (plus 2,3 procent) heeft vooralsnog geen ontslagrondes aangekondigd. Amazon en Alphabet wonnen 4 en 6 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 33.959 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 4146 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,8 procent omhoog tot 12.027 punten.

Merck verloor 1,6 procent. De farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer winst dankzij sterke verkopen van zijn coronapil in Aziƫ. Dit jaar zal de verkoop van de coronapil volgens het concern echter flink afnemen doordat het aantal besmettingen wereldwijd daalt. Branchegenoot Eli Lilly, die ook met cijfers kwam, daalde 3,8 procent ondanks een verhoging van de winstverwachting voor 2023.

Industrieconcern Honeywell zakte 2,4 procent na een tegenvallende omzet in het afgelopen kwartaal. Motorenfabrikant Harley-Davidson schoot 7 procent omhoog na goed ontvangen resultaten.

Tesla klom 4,2 procent. Volgens persbureau Reuters gaat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn fabriek in Shanghai weer opvoeren in februari en maart als gevolg van de toenemende vraag na de prijsverlaging van zijn modellen.

De euro was 1,0981 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 76,60 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 82,85 dollar per vat.