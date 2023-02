Britse vakbond: medewerkers Royal Mail half februari in staking

Het Britse postbedrijf Royal Mail legt donderdag 16 februari het werk voor 24 uur neer wegens een langlopend conflict over salarissen, maakte vakbond Communication Workers Union (CWU) bekend.

Werknemers van het postbedrijf voeren al langere tijd actie. Eind vorige maand maakte het bedrijf tegelijk met de resultaten bekend dat de eerdere stakingsacties de onderneming al 200 miljoen pond kostten. Omgerekend is dat zo’n 225 miljoen euro.

Het Verenigd Koninkrijk kampt al tijden met een golf landelijke stakingen. Woensdag gingen meer dan een half miljoen mensen in het onderwijs en het openbaar vervoer in staking. Het ging om de grootste stakingen in tien jaar.

Eerder legden werknemers bij onder meer de spoorwegen en ziekenhuizen het werk neer. Zij eisen hogere lonen vanwege de torenhoge inflatie in het VK.

Royal Mail werd vorige maand getroffen door een cyberaanval. Daardoor lagen de systemen voor het internationale postverkeer ruim twee weken plat.