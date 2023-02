Ruim 13.000 Nigerianen dienen claim in tegen Shell om olielekken

Ruim 13.000 Nigerianen en zeventien instellingen hebben claims ingediend tegen Shell. Ze houden het olie- en gasbedrijf verantwoordelijk voor de vervuiling van de Nigerdelta waardoor ze niet meer op de gebruikelijke wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat heeft het Britse advocatenkantoor Leigh Day bekendgemaakt op dezelfde dag waarop Shell een recordwinst van 38 miljard euro meldde.

De massaclaim betreft 11.317 nieuwe claims van mensen uit de Ogale-gemeenschap en onder meer scholen en kerken. Die worden gevoegd bij 2335 claims van mensen uit de Bille-gemeenschap die al in 2015 waren ingediend bij het Britse High Court. Daarnaast wordt er voor beide gemeenschappen een eigen claim ingediend. In beide gemeenschappen is het door de olievervuiling niet meer goed mogelijk om groenten te verbouwen of te vissen. Ook is de watervoorziening vervuild.

De beide Nigeriaanse gemeenschappen strijden al sinds 2015 tegen Shell. Het olie- en gasconcern verschool zich eerder achter zijn Nigeriaanse dochteronderneming SPDC, die zelfstandig zou opereren. Dat argument werd twee jaar geleden door het Britse Supreme Court van tafel geveegd, Volgens Leigh Day zal de zaak volgend jaar inhoudelijk worden behandeld. Door de nieuwe stap kan de zaak richting de inhoudelijke behandeling, waar dan wordt gekeken of het Britse moederbedrijf daadwerkelijk ook verantwoordelijk is voor de vervuiling van de Nigerdelta. Die inhoudelijke behandeling volgt waarschijnlijk volgend jaar.

Volgens Leigh Day stelt Shell dat de gemeenschappen niet van het bedrijf kunnen eisen dat de vervuilde gebieden worden schoongemaakt. Ook zijn veel van de olielekken vijf jaar geleden gebeurd en daarom kunnen de gemeenschappen geen compensatie eisen. Ook blijft Shell volhouden dat het als moederbedrijf niet verantwoordelijk kan worden gehouden door vervuiling veroorzaakt door SPDC. Het advocatenkantoor zegt dat als Shell de zaak wint, geen enkele gemeenschap in Nigeria schadeloosstelling voor olievervuiling kan eisen.

Shell kondigde in 2021 aan de Nigerdelta te zullen verlaten en in Nigeria alleen nog op zee olie te gaan winnen. “Het lijkt erop dat Shell de Nigerdelta wil verlaten zonder wettelijk verplicht te worden de vervuiling als gevolg van hun installaties daar aan te pakken”, aldus Daniel Leader van Leigh Day. “Dit roept serieuze vragen op over de verantwoordelijkheid die fossiele bedrijven willen nemen voor oude en nog altijd ontstaande milieuvervuiling”.