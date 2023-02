Harley-Davidson maakt winstsprong, elektrische tak in het rood

De Amerikaanse motorfabrikant Harley-Davidson heeft een sterk financieel kwartaal gedraaid, vooral door de verkoop van duurdere motoren. Zijn elektrische tak Livewire Group, die onlangs is afgesplitst via een beursgang, deed het minder goed. De elektrische motoren leverden het concern een verlies op in het vierde kwartaal van 29 miljoen dollar.

Harley-Davidson, dat dit jaar 120 jaar bestaat, zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 12 procent omhooggaan tot 1,1 miljard dollar (zo’n 1 miljard euro). De operationele winst verdubbelde bijna tot 42 miljoen dollar. Die winstsprong is het gevolg van een reorganisatie die topman Jochen Zeitz vorig jaar had doorgevoerd.

Hij verwacht dat de omzet dit jaar verder groeit, met ongeveer 7 procent. Ook voorziet Zeitz, die sinds 2020 aan het roer is, een verdere verbetering van de winstgevendheid.

Het merk LiveWire, de elektrische motorfietsen van het concern, kreeg afgelopen september een eigen beursnotering in New York. Harley-Davidson is wel grootaandeelhouder, met een belang van 89 procent in de onderneming. In het vierde kwartaal verkocht Livewire slechts 69 motors, een daling van 63 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Harley kampte het afgelopen jaar net als veel bedrijven uit de auto-industrie met sterk gestegen kosten. Zo was er schaarste aan veel onderdelen door wereldwijde logistieke problemen, die het gevolg waren van verstoringen door de coronapandemie. De hogere kosten wist het concern wel op te vangen met prijsverhogingen.