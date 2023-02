Lagarde: ECB ‘nog niet klaar’ met verhogen rente

De Europese Centrale Bank (ECB) is ook na de volgende beleidsvergadering in maart nog niet klaar met het verhogen van de rente. Dat heeft president Christine Lagarde van de centrale bank gezegd tijdens een toelichting bij de renteverhoging van woensdag. “We zijn nog niet op de piek, we moeten nog het nodige doen.”

De inflatie is weliswaar aan het dalen, maar dat komt grotendeels door de gedaalde energieprijzen, legde Lagarde uit. De hoge prijzen voor warmte en stroom van de afgelopen maanden, filteren namelijk nog steeds door in de inflatie. Bijvoorbeeld door gestegen prijzen voor voedsel. Ook de gestegen lonen, die door werkgevers deels zullen worden doorberekend in de prijzen van hun producten, zullen de komende tijd druk zetten op de inflatie.

De ECB-beleidsbepalers, waar deze keer voor het eerst ook de president van de centrale bank van Kroatië bij hoorde, kijken dan ook scherp naar de kerninflatie. En die daalt volgens de eerste ramingen nog niet, aldus Lagarde. Daarom ziet de ECB dan ook al genoeg aanleiding om de intentie van een nieuwe renteverhoging bij de volgende vergadering in maart aan te kondigen.

“We kijken naar de data die we hebben en nu hebben we genoeg zicht om iets verder naar voren te kijken”, legde Lagarde uit. In maart kijken de beleidsbepalers dan weer verder vooruit, zei de Française. “We willen dat ons beleid logisch en eenduidig is.” Dat wil Lagarde bereiken door “de rente zover te verhogen dat die de economie voldoende afremt” en door “lang genoeg op dat niveau” te blijven om de inflatie op de middellange termijn naar de 2 procent terug te krijgen.

De ECB-president wil ook dat overheden nog eens goed kijken naar steunmaatregelen vanwege de hoge energieprijzen. Die zijn nu nog vaak te ruim en vanwege de energieprijzen zijn er mogelijkheden om die aan te passen, aldus de centrale bank.

Maar bij alles is er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid. De energieprijzen kunnen weer hard stijgen, maar kunnen ook snel dalen. De heropening van de Chinese economie kan zorgen voor meer vraag naar grondstoffen en bijvoorbeeld olie en gas, wat de prijzen onder druk zet. Maar ook kunnen de problemen in de leveringsketen worden opgelost, net als tekorten aan bepaalde materialen, wat weer voor lagere prijzen kan zorgen.