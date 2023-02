Milieudefensie vindt recordwinst van Shell ‘onacceptabel’

Milieudefensie hekelt dat Shell vorig jaar een recordwinst heeft geboekt en ook andere olie- en gasconcerns “megawinsten” maken. “Het is onacceptabel dat bedrijven hun prioriteiten niet op orde hebben”, zegt Sjoukje van Oosterhout van de milieuorganisatie.

Shell steekt volgens Milieudefensie te weinig geld in een duurzamere toekomst. “Bedrijven praten niet in de bestuurskamers over verduurzaming maar met marketingsbureaus”, zegt Van Oosterhout. En dat is volgens haar terug te zien in de resultaten. “Vorig jaar ging 26 miljard dollar naar eigen aandelenhouders en ook wil Shell meer eigen aandelen terugkopen.”

Van de 23 miljard tot 27 miljard dollar die Shell in 2023 investeert, gaat volgens Van Oosterhout 2 miljard tot 4 miljard dollar naar de zogeheten divisie Renewables & Energy Solutions, met onder meer windmolens en zonneparken. “Maar dit gaat ook over gas en biobrandstoffen”, aldus Van Oosterhout.

Van Oosterhout is hoofdonderzoeker in de klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell. Daarin wordt geĆ«ist dat Shell zijn uitstoot in uiterlijk 2030 met 45 procent vermindert ten opzichte van 2019. Milieudefensie won de rechtszaak in 2021, maar Shell is in beroep gegaan. Het hoger beroep vindt naar verwachting later dit jaar plaats. Volgens Van Oosterhout heeft Shell “geen excuses” om het vonnis nu niet uit te voeren.

De Britse multinational maakte donderdag bekend in 2022 een recordwinst van 42,3 miljard dollar (38,4 miljard euro) te hebben geboekt. Ook in het Verenigd Koninkrijk klinkt onvrede over de cijfers van Shell. Onder meer Britse politici en vakbonden vinden de zeer hoge winst ongepast vanwege de stijgende kosten van het levensonderhoud waar burgers onder gebukt gaan.

Labour-politicus Ed Miliband zegt dat de de regering fossielebrandstofbedrijven “enorme winsten laat boeken met hun weigering om een fatsoenlijke Windfall Tax in te voeren”, terwijl het Britse volk met steeds hogere kosten te maken krijgt. Het hoofd van de Britse denktank Centre for Economic Justice, George Dibb, zegt dat belastingbetalers terecht ontdaan zullen zijn bij het horen van de hoge winsten zoals bij Shell. “De enorme omvang van die overdracht van rijkdom, van rekeningbetalers naar aandeelhouders, is onvergeeflijk en vereist actie van de regering.”