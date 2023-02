Shell boekt recordwinst van ruim 42 miljard dollar in 2022

Olie- en gasconcern Shell heeft in 2022 een recordwinst van 42,3 miljard dollar (38,4 miljard euro) geboekt. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de nettowinst van een jaar eerder. Het Britse bedrijf profiteerde vorig jaar van de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne.

De cijferpublicatie van Shell is de eerste onder leiding van de nieuwe topman Wael Sawan. Hij volgde begin dit jaar de Nederlander Ben van Beurden op als bestuursvoorzitter. De Libanees-Canadese Sawan zei in een toelichting dat de resultaten “de kracht van de brede portfolio van Shell laat zien, net als de capaciteit van het bedrijf om belangrijke energie te leveren in een onrustige wereld”.

In het laatste kwartaal van 2022 werd een nettowinst behaald van 10,4 miljard dollar. In het tweede kwartaal van vorig jaar piekte de winst nog op 18 miljard dollar. De totale omzet van Shell bedroeg over heel 2022 meer dan 386 miljard dollar, tegen 272,6 miljard dollar een jaar eerder. Over het vierde kwartaal kwamen de inkomsten uit op meer dan 101 miljard dollar.

Shell kondigde verder aan nog eens voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Ook wordt het dividend verhoogd.

De Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil maakte eerder deze week bekend dat over heel 2022 een recordwinst van 56 miljard dollar werd geboekt. Dat leidde tot kritiek van de Amerikaanse regering die stelt dat oliebedrijven woekerwinsten behalen over de rug van de consument en dat ze te weinig doen om de prijzen aan de pomp te verlagen, terwijl de zakken van topbestuurders en aandeelhouders worden gevuld. Ook in Europa is er kritiek op oliebedrijven omdat ze zouden profiteren van de oorlog in Oekraïne.

In 2020 leed Shell nog miljardenverliezen omdat de olieprijzen door de coronacrisis waren gekelderd. Maar door de sterk aangetrokken vraag naar olie door het wereldwijde economische herstel van de crisis doen oliebedrijven weer goede zaken. Op de beurs in Amsterdam is het aandeel Shell dan ook sterk gestegen sinds de pandemie.

Woensdag werd nog bekend dat klimaatactivisten willen dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC Shell gaat onderzoeken. Het concern zou namelijk “zijn financiële investeringen in hernieuwbare energiebronnen” aanzienlijk hoger hebben voorgespiegeld dan had gemogen, stelt Global Witness. Shell neemt in zijn rapportage over energie uit hernieuwbare bronnen ook zaken als de handel in energie, het afvangen en opslaan van CO2 en de productie van waterstof op. Dat is misleidend, meent Global Witness, dat vindt dat Shell aan greenwashing doet. Het bedrijf zou zich milieuvriendelijker presenteren dan het in feite is.