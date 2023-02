Sligro verdubbelt winst na einde coronabeperkingen

De winst van groothandelaar Sligro is vorig jaar bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt door het verdwijnen van de coronabeperkingen, waardoor de verkopen weer flink aantrokken. Sligro zag tegelijkertijd ook de kosten sterk oplopen door de hoge inflatie, maar wist de hogere inkoopprijzen voor een deel weer door te berekenen aan klanten.

Het bedrijf hield onder de streep 39 miljoen euro over. In 2022 waren alleen aan het begin van het jaar coronamaatregelen van kracht en dat is terug te zien in de jaarcijfers. Het herstel van de afzetmarkten in Nederland en BelgiĆ« trok in de loop van het eerste kwartaal steeds verder aan en in de daaropvolgende kwartalen “draaiden onze klanten gelukkig weer op volle toeren”, zegt topman Koen Slippens.

Over de inflatie stelt Slippens dat het bedrijf deze ook deels kon opgevangen door efficiĆ«nter te werken. Dat Sligro zijn prijzen verhoogde raakte de verkopen volgens hem amper. “Hoewel de meeste van onze klanten die prijsstijging ook weer doorgeven in hun prijzen aan de consument, leek dat in 2022 weinig impact te hebben op de afzetvolumes, want die bleven zeer sterk.”

Onlangs werd al bekend dat de omzet van Sligro in 2022 een kleine 2,5 miljard euro bedroeg. Dat was een stijging van bijna 31 procent ten opzichte van 2021, een jaar dat net als 2020 werd gekenmerkt door veel coronamaatregelen. In 2022 werd ook weer meer verkocht dan in de periode voor de pandemie. De omzet lag zo’n 1 procent hoger.