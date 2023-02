Chipbedrijf ASMI investeert 100 miljoen dollar in Zuid-Korea

Chipspecialist ASMI gaat de komende jaren 100 miljoen dollar investeren in zijn productie- en innovatiecentrum in het Zuid-Koreaanse Dongtan. Het bedrijf uit Almere tekende daarvoor een overeenkomst met het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel, Industrie en Energie.

Zuid-Korea is een belangrijke locatie voor ASMI, waar enkele van de meest geavanceerde toepassingen op het gebied van chips worden ontwikkeld. Het bedrijf is sinds 1989 actief in het land en richtte in 1995 ASM Korea Limited op. Sindsdien is Zuid-Korea uitgegroeid tot een van ASMI’s belangrijkste wereldwijde technologieontwikkelings- en productielocaties met meer dan 450 werknemers.

“Voor de chipsector wordt tot het einde van het decennium een snelle groei verwacht en ondanks de recente vertraging in de sector blijft ASMI investeren in groei”, zei topman Benjamin Loh. De uitbreiding zal niet alleen de belangrijkste Zuid-Koreaanse klanten bedienen. Alle klanten zullen volgens de topman profiteren van de technologieĆ«n die het bedrijf in Zuid-Korea ontwikkelt.

De uitbreiding van ASMI’s fabriek in Dongtan is ook nodig om meer ruimte te creĆ«ren voor het snelgroeiende aantal werknemers van het bedrijf in Zuid-Korea, en weerspiegelt de toenemende omzetbijdrage van de Zuid-Koreaanse markt die de komende jaren wordt verwacht.

Volgens Lee Chang-yang, de Zuid-Koreaanse minister van Handel, Industrie en Energie, zal de voorgenomen investering door ASMI naar verwachting een grote bijdrage leveren aan de toenemende hightechontwikkeling in het land, het veiligstellen van een stabiele toeleveringsketen voor halfgeleiders en het vergroten van de export. De minister sprak ook zijn bereidheid uit om nauw samen te werken met ASMI als onderdeel van het beleid van de regering om de halfgeleiderindustrie te bevorderen en te ondersteunen.