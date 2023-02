Vakbond FNV dreigt met staking bij easyJet in meivakantie

Vakbond FNV dreigt met een staking onder het cabinepersoneel van easyJet in de drukke meivakantie. Als de Britse budgetmaatschappij niet snel met de bond wil praten over meer loonsverhoging, dan zullen er acties volgen van Nederlandse stewards, stewardessen en pursers. Op de easyJet-basis op Schiphol werken meer dan 380 mensen, waarvan ruim 250 bij het cabinepersoneel.

“Wij zullen stap voor stap de acties opbouwen, zolang easyJet niet tegemoetkomt aan onze eisen. En daarbij schuwen we ook niet om in de meivakantie het werk neer te leggen”, laat FNV-bestuurder Stijn Jansen alvast weten. Volgens hem weigert easyJet nu met FNV in gesprek te gaan, ondanks dat de afgelopen maanden 40 procent van het cabinepersoneel zich bij de bond zou hebben aangesloten. EasyJet krijgt van Jansen nog tot 16 februari om op het ultimatum te reageren.

De luchtvaartmaatschappij, die na KLM de grootste gebruiker is van Schiphol, had vorig jaar wel geprobeerd om met een andere vakbond, VNC, tot een akkoord te komen over een nieuwe cao. Daarbij bood het bedrijf meer dan 7 procent extra loon, maar volgens Jansen zou het erop neer zijn gekomen dat de basislonen van veel cabinemedewerkers wel onder het minimumloon zouden komen te liggen.

“Gelukkig was 85 procent van de VNC-leden zo wijs om dit resultaat af te wijzen”, zegt Jansen, die aangeeft dat zijn bond bij easyJet niet samen optrekt met VNC. Maar een deel van de leden van VNC is volgens Jansen ook lid van FNV. Naast een plek aan de onderhandelingstafel eist de FNV’er onder meer een basisloon dat start vanaf 14 euro per uur voor het easyJet-personeel. Ook wil hij dat de lonen voortaan automatisch worden gecompenseerd voor de inflatie. De VNC-bestuurders die onderhandelden met easyJet waren niet bereikbaar voor commentaar.

EasyJet bevestigt FNV niet als gesprekspartner te zien voor de nieuwe cao. Dat komt omdat de maatschappij in Nederland voor het cabinepersoneel altijd praat met VNC. “Aangezien het overgrote deel van onze crew al vertegenwoordigd is door de vakbond waar we al mee samenwerken, hebben we de FNV niet erkend als cao-partner.”

Maar dat betekent volgens easyJet niet dat er helemaal geen communicatie is met FNV. “Ons doel is altijd om constructief samen te werken met vakbonden en werknemersvertegenwoordigingen in heel Europa en daarom zullen we de komende maanden met FNV blijven praten over hun standpunt.” Mocht het tot acties komen dan zegt easyJet maatregelen te nemen om eventuele verstoringen voor klanten te beperken.