Recordniveau Duitse export in 2022 ondanks daling in december

Duitse bedrijven hebben vorig jaar voor een recordbedrag aan goederen geëxporteerd ondanks de verslechterde economische omstandigheden in de laatste maanden van 2022. De totale waarde van de Duitse goederen die in 2022 werden uitgevoerd naar het buitenland bedroeg dik 1500 miljard euro, maakte het Duitse statistiekbureau Destatis bekend. Dat was ruim 14 procent meer dan het vorige record van iets minder dan 1400 miljard euro in 2021.

Het jaar eindigde wel zwak voor de Duitse buitenlandse handel. In december daalde de export namelijk met 6,3 procent en de import nam af met 6,1 procent. Zo zwakten de verkopen in belangrijke afzetmarkten zoals de Verenigde Staten en China af.

De exportgroei over het hele jaar is echter mede te verklaren door de forse prijsstijgingen van de afgelopen maanden. Deze stuwden de waarde van zowel de uitvoer als de invoer. De effecten kunnen niet precies worden gekwantificeerd, aangezien het statistiekbureau geen voor prijzen gecorrigeerde gegevens over de buitenlandse handel verzamelt.

De invoer van de belangrijke handelspartner van Nederland steeg nog sterker dan de uitvoer. Dat komt door de hoge energieprijzen in 2022 als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het feit dat de grootste economie van Europa sterk afhankelijk is van de import van energie. De invoer lag met 1488 miljard euro ruim 24 procent boven het niveau van 2021. Het handelsoverschot van Duitsland, het verschil tussen de export en import, nam daarmee voor het vijfde jaar op rij af.