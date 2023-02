Bijenkorf stopt met meeste buitenlandse webshops

Warenhuisketen De Bijenkorf stopt met zijn Duits- en Franstalige webshops. Daarmee richtte het bedrijf zich op Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Wallonië, Frankrijk en Monaco. Maar door stijgende kosten besluit De Bijenkorf zich nu van die markten terug te trekken. Buiten Nederland blijft de winkelketen nog wel actief in Vlaanderen.

De Bijenkorf heeft de medewerkers op de hoogte gesteld van de strategiewijziging, die zich komende maanden zal voltrekken. Volgens de winkelketen gaat daarbij “een aantal functies in Nederland” verloren. Maar het bedrijf zegt zijn best te doen om “zoveel mogelijk collega’s te herplaatsen binnen De Bijenkorf”.

De Bijenkorf was pas sinds najaar 2020 actief in Franstalig België, Frankrijk, Monaco en Oostenrijk. Een jaar eerder werd de stap naar Duitsland gezet. In Vlaanderen is de warenhuisketen al sinds 2015 met een webwinkel aanwezig.