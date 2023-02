Steeds meer huishoudens stappen over op dynamisch energiecontract

Huishoudens stappen in steeds grotere aantallen over op dynamische energiecontracten om zo goedkoper uit te zijn. Volgens aanbieder Zonneplan en de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) zijn er ook afgelopen maand weer meer klanten bijgekomen en is van stagnatie nog geen sprake. Prijsvergelijker Independer denkt dat dit kan gaan gebeuren als ’traditionele’ leveranciers weer vaste contracten gaan aanbieden.

In Nederland hebben volgens de VvDE nu zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven een dynamisch contract, op een totaal van ruim 7 miljoen gasaansluitingen. Klanten met zo’n contract betalen voor hun energie de inkoopprijs die op dat moment geldt. Daarmee is het tarief veel flexibeler dan bij traditionele leveranciers, die hun tarieven eens per maand of per paar maanden bepalen. Dynamische aanbieders laten klanten op momenten zoals nu sneller profiteren van dalende prijzen, maar berekenen stijgingen ook direct door.

Zonneplan, naar eigen zeggen een van de grootste op de dynamische markt, krijgt er sinds de zomer duizenden klanten per maand bij. Die stijging wordt alsmaar groter, met afgelopen maand als hoogtepunt. Voor de zomer lag het aantal nieuwe klanten maandelijks op honderdtallen en soms nog niet eens, meldt een woordvoerder.

De verwachting was dat het prijsplafond dat vorige maand inging de concurrentie tussen leveranciers zou verminderen, maar niets is minder waar. Budget Energie kwam met een variabel contract onder het tarief van het prijsplafond en ook dynamische aanbieders blijven hieronder. Dit leverde klanten op.

VvDE-voorzitter Auke Ferwerda is niet bang voor het moment dat ook andere traditionele energiebedrijven omlaaggaan met hun prijzen, iets waar Eneco al mee is begonnen en Vattenfall en Essent snel mee volgen. Ook de terugkeer van vaste contracten ziet de voorzitter niet als bedreiging.

“Er zal altijd een groep Nederlanders, met een meer conservatieve aard, teruggrijpen naar een vast contract als dat er weer is. Maar er zijn ook liefhebbers van de dynamische prijzen. Ik denk eerder dat andere leveranciers ervoor kiezen ook dynamische prijzen aan te bieden dan dat iedereen overstapt naar een vast contract”, aldus Ferwerda.

Prijsvergelijker Independer, die zelf nog geen dynamische aanbieders opneemt in zijn vergelijking, verwacht dat de terugkeer van vaste contracten komende maanden voor een daling in de belangstelling voor dynamische contracten gaat zorgen. “Ik denk dat consumenten daarop wachten en dat zou ik ook wel aanraden”, zegt Joris Kerkhof, energie-expert bij het platform. “Dan heb je zekerheid en niet direct last van oorlogen.”