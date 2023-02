Duitse netbeheerder: te weinig gas bespaard afgelopen weken

Duitse huishoudens en bedrijven hebben de afgelopen weken te weinig gas bespaard, vindt het hoofd van de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening Bundesnetzagentur. Hij waarschuwt dat het noodzakelijk is om meer gas te besparen om zo het wegvallen van Russische gasleveringen te compenseren en de voorraden voor volgende winter voldoende te kunnen vullen.

Volgens Klaus Müller werd in de tweede helft van januari 8,6 procent minder gas gebruikt vergeleken met het gemiddelde in de jaren 2018 tot en met 2021. Müller had eerder al gezegd dat minstens 20 procent moet worden bespaard om te voorkomen dat er tekorten ontstaan en voorraden te snel slinken. Huishoudens en kleine bedrijven zijn goed voor circa 40 procent van het gasverbruik in Duitsland en de industrie voor de rest.

De Duitse gasvoorraden zijn volgens de Bundesnetzagentur op dit moment voor meer dan 78 procent gevuld. Dat is ruim boven de doelstelling van de overheid van minstens 40 procent per 1 februari. Volgens Müller is dit goed nieuws met het oog op volgende winter.

De Europese gasprijs ging vrijdag licht omhoog door de verwachting dat er weer kouder weer aan komt, waardoor de vraag naar verwarming toeneemt. Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam klom de prijs per megawattuur met 3 procent tot 58,75 euro. Deze week ging de prijs met ongeveer 6 procent omhoog, wat de sterkste wekelijkse stijging in twee maanden zou zijn.

De prijs ligt nog wel altijd ver onder de piek die vorige zomer werd bereikt toen Rusland de gaskraan naar Europa grotendeels dichtdraaide. Toen steeg de prijs nog tot bijna 350 euro per megawattuur.