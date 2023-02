Britse oud-premier Liz Truss wijt val aan economische orthodoxie

De voormalige Britse premier Liz Truss wijt de snelle val van haar regering aan de economische “orthodoxie”. Op het ministerie van Financiën, binnen haar eigen Conservatieve Partij en ook in andere landen zou iedereen zo behoudend zijn geweest dat het beleid van Truss geen kans kreeg. Dat heeft Truss gezegd tegen de Britse krant Sunday Telegraph.

Truss was slechts anderhalve maand premier, de kortste regeringsperiode in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Ze trad in oktober af nadat op de financiële markten grote onrust was ontstaan over haar omstreden begrotingsplannen.

Truss wilde voor die plannen veel geld lenen waardoor het begrotingstekort nog verder dreigde op te lopen. De Britse centrale bank moest zelfs ingrijpen op de financiële markten omdat de rente op Britse staatsobligaties omhoogschoot en pensioenfondsen in de problemen kwamen.

“Ik beweer niet onschuldig te zijn aan wat er is gebeurd, maar fundamenteel kreeg ik geen realistische kans om mijn beleid uit te voeren door een zeer machtige economische gevestigde orde”, verklaart Truss. Ook vindt ze dat ze het slachtoffer is geworden van een gebrek aan politieke steun.

“Toen ik Downing Street binnenkwam, ging ik ervan uit dat mijn mandaat zou worden gerespecteerd en aanvaard. Wat had ik het mis.” Truss zegt dat ze “de weerstand binnen de Conservatieve Partij om over te stappen naar een minder gereguleerde economie met lagere belastingen” en een streven op het wereldtoneel om “de concurrentie tussen grote economieën te beperken” had onderschat.