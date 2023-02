Dell bij verliezers op Wall Street na bekendmaking ontslagronde

Dell Technologies is maandag op Wall Street in het rood geëindigd. De computerfabrikant maakte bekend ongeveer 6650 banen te schrappen om kosten te besparen. Het bedrijf zet die stap omdat het kampt met een zwakkere vraag naar pc’s. Consumenten zijn door de hoge inflatie voorzichtiger geworden met het doen van dergelijke aankopen. Het aandeel zakte 3 procent.

De stemming op Wall Street bleef verder negatief. Dat kwam onder meer door een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport dat vrijdag werd gepubliceerd. In de grootste economie ter wereld kwamen er in januari veel meer banen bij, waardoor de werkloosheid daalde naar het laagste niveau sinds 1969. De rentevrees laaide daardoor weer op. De sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve namelijk meer ruimte om de rente te blijven verhogen en die langer hoog te houden om de inflatie te bestrijden. Beleggers kijken nu uit naar dinsdag, wanneer Fed-president Jerome Powell een toespraak houdt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 33.891,02 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent op 4111,07 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 11.881,45 punten.

Tyson Foods daalde 4,6 procent. De vleesproducent, die onder meer frituursnacks maakt voor de Europese markt, boekte het afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Betaalbedrijf PayPal verloor 3,7 procent na een adviesverlaging door investeringsbank Raymond James. Muziekstreamingsdienst Spotify wist juist te profiteren van een adviesverhoging door Well Fargo. Dat aandeel klom 1,4 procent.

Activision Blizzard zakte 4,9 procent. Beleggers leken geschrokken van het nieuws dat Britse toezichthouders de fusie van het gamesbedrijf met techconcern Microsoft willen voorkomen. Met die overname is 69 miljard dollar gemoeid. In december liet de Amerikaanse concurrentiewaakhond ook al weten tegen de fusie te zijn. Activision Blizzard is bekend van games als Call of Duty en World of Warcraft.

Het aandeel van farmabedrijf Catalent, dat onder meer coronavaccins maakte in opdracht van Moderna, schoot met 19,5 procent omhoog. Dat kwam nadat persbureau Bloomberg zaterdag berichtte dat medisch bedrijf Danaher Catalent, met een marktwaarde van 10 miljard dollar, wil overnemen.

De euro was 1,0728 dollar waard, tegen 1,0726 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 74,46 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 81,36 dollar per vat.