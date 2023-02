Minister Yellen: economie VS sterk en weerbaar

De economie van de Verenigde Staten blijft sterk en weerbaar. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen tegen nieuwszender ABC. Ze wijst daarbij vooral op de sterke arbeidsmarkt in de VS.

Vrijdag werd bekend dat er in januari meer dan een half miljoen nieuwe banen bij zijn gekomen in de VS. Dat cijfer was veel beter dan verwacht. “Je hebt geen recessie wanneer je een banengroei hebt van ruim 500.000 arbeidsplaatsen en de laagste werkloosheid in meer dan vijftig jaar”, aldus Yellen tegen ABC. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie daalde vorige maand naar 3,4 procent, het laagste niveau sinds 1969.

Wel blijft de inflatie in de VS volgens Yellen te hoog. De inflatie bedroeg in december 6,5 procent op jaarbasis. In juni piekte die nog op meer dan 9 procent. Volgens Yellen is het bestrijden van de inflatie een topprioriteit voor president Joe Biden.

Om de inflatie onder controle te krijgen is de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente al een tijd aan het verhogen. Wel is de Fed bezig met minder grote rentestappen nu de inflatie aan het afkoelen is.