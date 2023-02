Nieuwe Call of Duty stuwt omzet Activision Blizzard

Activision Blizzard, het gamesbedrijf achter titels als Call of Duty en World of Warcraft, heeft het aantal bestellingen in het laatste kwartaal van vorig jaar flink zien stijgen. Dat was met name te danken aan de nieuwste titel in de Call of Duty-reeks, Modern Warfare II.

De omzet in het vierde kwartaal bedroeg ruim 2,3 miljard dollar, omgerekend zo’n 2,1 miljard euro. Een jaar eerder lagen de inkomsten op 2,1 miljard dollar. In oktober werd Call of Duty Modern Warfare II uitgebracht, een titel waar gameliefhebbers naar uit hadden gekeken. Volgens Activision Blizzard werden er niet eerder zoveel games van de franchise gekocht als van dit spel.

Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan dat het techconcern plannen had om Activision Blizzard te kopen voor een bedrag van 69 miljard dollar. Maar daar is niet iedereen voorstander van, ook de Amerikaanse concurrentietoezichthouder FTC niet. Die blokkeerde de overname in december vorig jaar. Volgens de FTC zou een fusie de gamemarkt namelijk schade berokkenen, door toegang tot bepaalde games ernstig te beperken. Activision Blizzard streeft ernaar om de deal aan het einde van Microsofts gebroken boekjaar op 30 juni af te ronden, na goedkeuring van de toezichthouders.

De VS zijn niet alleen met hun zorgen over de geplande overname. Ook de toezichthouders in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de overname nog niet goedgekeurd en kijken nog naar de gevolgen voor de gamemarkt.