Duitse industrie krijgt in december flink meer orders binnen

Duitse fabrieken hebben in december flink meer orders gekregen. Dat lijkt een nieuw teken dat de grootste economie van Europa de winter zonder al te veel kleerscheuren kan doorkomen.

Het aantal bestellingen bij Duitse fabrieken zat 3,2 procent in de lift ten opzichte van de voorgaande maand. Dat was veel meer dan analisten alom hadden verwacht. Vooral grote orders werden weer vaker geplaatst. Het contrast met november is groot. Toen ging het aantal bestellingen volgens een bijgesteld cijfer nog met 4,4 procent omlaag.

De Duitse economie liet in het laatste kwartaal van vorig jaar een kleine krimp zien, waardoor een recessie als gevolg van hogere energierekeningen dreigt. Maar er zijn ook verschillende indicatoren die juist wijzen op een groeiend vertrouwen in de economie, onder meer ingegeven door het zachte winterweer waardoor de gasopslagen goed gevuld bleven.

De Duitse regering sprak vorige maand ook al de verwachting uit dat de economie van het land dit jaar nipt zal groeien. Daarmee was Berlijn optimistischer dan afgelopen najaar, toen het rekende op economische krimp voor de belangrijke handelspartner van Nederland.

De signalen van grote Duitse bedrijven zijn tot nu toe wisselend. Waar Volkswagen verwacht dat economisch herstel in China de vraag zal stimuleren, denkt auto-onderdelenmaker Robert Bosch dat de wereldwijde autoproductie dit jaar onder het niveau van voor de coronacrisis blijft vanwege aanhoudende chiptekorten en de verzwakte economie.