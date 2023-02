ASMI en Adyen grootste dalers in lagere AEX

De AEX-index op het Damrak begon maandag lager aan de nieuwe week onder aanvoering van chipbedrijf ASMI en fintechbedrijf Adyen. Beleggers kauwden nog na op het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag zorgde voor koersverliezen op Wall Street.

In de Verenigde Staten kwamen er in januari veel meer banen bij waardoor de werkloosheid daalde naar het laagste niveau sinds mei 1969. De krappe arbeidsmarkt betekent dat de Federal Reserve ruimte heeft om de rente te blijven verhogen als dat nodig is. De rentevrees keerde daarmee weer terug op de aandelenmarkten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 756,63 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1020,33 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,7 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in december.

ASMI leverde 2,7 procent in en Adyen volgde met een verlies van 2,5 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML verloren meer dan 2 procent. Telecomconcern KPN, supermarktbedrijf Ahold Delhaize en olie- en gasproducent Shell waren de enige stijgers in de AEX, met plussen tot 0,7 procent.

Philips daalde 0,1 procent. Het zorgtechnologieconcern verklaarde in Nederland bijna klaar te zijn met het vervangen van zogeheten Dreamstation-slaapapneu-apparaten van de eerste generatie. Dat is de grootste groep van de apparaten die Philips moet vervangen omdat het isolerende schuim kan verbrokkelen. Naast de eerste generatie Dreamstation-apparaten moet Philips ook andere slaapapneu-apparaten en beademingsapparatuur vervangen. Dat gaat volgens president Sylvia van Es van Philips Nederland nog enkele maanden duren.

In de MidKap ging industrieel toeleverancier Aalberts (plus 3,2 procent) aan kop dankzij een adviesverhoging door Oddo BHF. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost sloot de rij met een verlies van dik 3 procent.

In Parijs verloor Renault 0,2 procent. De raden van bestuur van de Franse automaker en zijn Japanse partner Nissan hebben na maanden van onderhandelingen ingestemd met de herziening van hun samenwerking. Eerder werd al bekend dat Renault onder de nieuwe overeenkomst zijn belang in Nissan in de loop van de tijd terugbrengen tot 15 procent. Daarnaast zal Nissan een belang nemen van ongeveer 15 procent in de elektrische auto-activiteiten van Renault.

De euro was 1,0780 dollar waard, tegen 1,0827 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 73,71 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 80,46 dollar per vat.