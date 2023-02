Greenpeace breidt actie op boorplatform uit ondanks bevel rechter

Greenpeace heeft nog twee klimmers aan boord gezet van een groot transportschip dat een boorplatform van Shell vervoert. Op de White Marlin van het Nederlandse Boskalis waren vorige week dinsdag al vier activisten van de organisatie geklommen. Ze kregen maandagochtend gezelschap van de twee anderen.

De milieuorganisatie zegt afgelopen vrijdag juist een rechterlijk bevel te hebben ontvangen waarin onder meer staat dat de vier activisten die al op het platform zaten eraf moeten. Ze moeten volgens het bevel van de rechtbank in Londen afspraken maken met de kapitein van de White Marlin om veilig van boord te gaan. Daarnaast mag het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, dat vorige week bij de eerste actie ter hoogte van de Canarische Eilanden was betrokken, zich niet meer binnen 500 meter van de White Marlin begeven. Hetzelfde geldt voor kleinere bootjes die bij het onder Nederlandse vlag varende schip horen én voor de Sea Beaver, die vaart onder Britse vlag.

Greenpeace heeft zich aan de letter van die laatste bepaling gehouden. De twee ‘verse’ actievoerders zijn naar het boorplatform gebracht met een andere boot, van de Franse afdeling, genaamd Merida. Het transportschip met het boorplatform vaart gewoon verder en ligt inmiddels in het Kanaal.

De boodschap van Greenpeace bij het protest op zee luidt: “Stop met boren. Begin met betalen.” De organisatie vindt dat Shell helemaal moet stoppen met de winning van fossiele brandstoffen, omdat die bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en moet betalen voor de gevolgen van die opwarming.

Shell liet eerder weten dat de actie leidt tot “ernstige zorgen over de veiligheid”. Daarnaast stelt het bedrijf dat de olie- en gaswinning waar het platform voor is bedoeld van groot belang is voor de energiezekerheid van het Verenigd Koninkrijk. Het is de bedoeling dat het drijvende platform olie en gas gaat winnen uit het zogeheten Penguins-veld, ten noordoosten van de Shetland-eilanden. Als de Britten deze brandstoffen van elders zouden moeten halen, dan zou dat volgens een woordvoerder van Shell juist leiden tot meer uitstoot.