Staalconcern Tata Steel in de rode cijfers

Het Indiase staalconcern Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, heeft in het afgelopen kwartaal verlies geleden. Het concern had last van een daling van de wereldwijde staalprijzen en een zwakkere vraag door zorgen over een economische recessie, met name in Europa. Daarnaast gingen de energiekosten omhoog.

Het nettoverlies bedroeg 22,2 miljard roepies, omgerekend 249 miljoen euro. Dat was nog een winst van omgerekend circa 1 miljard euro een jaar eerder. De omzet daalde op jaarbasis met 6 procent naar omgerekend 6,4 miljard euro. Tata Steel behoort tot de grootste staalproducenten van India.

“Recessiezorgen drukten op de staalprijzen. Samen met de hogere energieprijzen werden daardoor onze prestaties geraakt”, aldus topman Thachat Viswanath Narendran van Tata Steel in een toelichting.

Tata Steel zei wel positiever vooruit te kijken. Zo verwacht het concern dat de staalvraag in China weer gaat toenemen nu het land is afgestapt van de strikte coronabeperkingen. Ook zorgen de hogere uitgaven aan infrastructuur in India voor een toenemende staalvraag, aldus Narendran.