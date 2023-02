Internationale luchtvaart nog niet op niveau van voor corona

Het wereldwijde vliegverkeer is nog ver verwijderd van het niveau van voor corona. Afgelopen jaar lag de vraag, ondanks een flinke stijging vergeleken met een jaar eerder, op zo’n 69 procent van 2019. Vooral de Aziatisch-Pacifische markt blijft nog achter, meldt de internationale brancheorganisatie voor luchtvaart IATA.

In de regio Azië-Pacific was afgelopen jaar wel de grootste toename vergeleken met een jaar eerder, van 363 procent. Maar deze markt moest van ver komen, mede door coronabeperkingen in China die nog lang van kracht waren. De wereldwijde groei van de vraag kwam op 64 procent uit op jaarbasis. De Europese markt verdubbelde.

Mogelijk speelt bij het uitblijven van volledig herstel ook mee dat Europese luchthavens, waaronder Schiphol, last hadden van personeelstekorten. Ook waren begin vorig jaar nog coronamaatregelen van kracht in verschillende landen. IATA heeft in december de verwachting uitgesproken dat de luchtvaartsector dit jaar wereldwijd voor het eerst sinds de coronacrisis weer winstgevend zal zijn.

In de luchtvrachtsector was juist een andere ontwikkeling te zien. Deze kromp afgelopen jaar wereldwijd met 8 procent en kwam bijna 2 procent lager uit dan in 2019. Hier speelt mee dat de internationale handel een klap kreeg door de oorlog in Oekraïne.