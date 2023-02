Rentevrees op Damrak duwt tech- en chipbedrijven in het rood

De vrees onder beleggers dat de Amerikaanse centrale bank langer door blijft gaan met het verhogen van de rente heerste maandag op het Damrak. Met name tech- en chipbedrijven moesten het ontgelden, waaronder chipmachinebouwer ASML en chiptoeleverancier ASMI. De vrees werd gevoed door een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten dat vrijdag verscheen.

De sterke arbeidsmarkt in de VS betekent dat de Federal Reserve meer ruimte heeft om de rente te blijven verhogen en het rentetarief langer hoog te houden om de inflatie te bestrijden. Dat is slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven. ASML en ASMI stonden bij de sterkste dalers in de AEX met verliezen tot 3 procent. Branchegenoot Besi verloor 3,5 procent.

De AEX sloot de handelsdag 1,5 procent lager af op 752,40 punten. De MidKap leverde 1,2 procent in tot 1013,90 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt eindigden tot 1,3 procent lager. Een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in december kon de DAX in Frankfurt niet doen opveren.

Hekkensluiter in de AEX was fintechbedrijf Adyen met een min van 4,8 procent. De kleine groep koplopers bestond uit supermarktbedrijf Ahold Delhaize (1 procent), telecomconcern KPN (0,5 procent) en Unilever (0,2 procent).

Philips verloor 2 procent. Het zorgtechnologieconcern verklaarde in Nederland bijna klaar te zijn met het vervangen van zogeheten Dreamstation slaapapneu-apparaten van de eerste generatie. Dat is de grootste groep van de apparaten die Philips moet vervangen omdat het isolerende schuim kan verbrokkelen. Naast de eerste generatie Dreamstation-apparaten moet Philips ook andere slaapapneu-apparaten en beademingsapparatuur vervangen. Dat gaat volgens president Sylvia van Es van Philips Nederland nog enkele maanden duren.

In de MidKap was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway een van de grootste verliezers, met een min van 2,5 procent. Aalberts voerde de index van middelgrote bedrijven aan met een plus van 2,1 procent. De industrieel toeleverancier profiteerde van een adviesverhoging door analisten van Oddo BHF. Bij de kleine fondsen eindigde TomTom bovenaan (plus 1,7 procent). Daarmee zet de navigatiedienstverlener de beurswinst van voor het weekend door, die ontstond nadat het bedrijf zijn omzetverwachting voor dit jaar had opgevoerd.

De euro was 1,0726 dollar waard, tegen 1,0827 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef vrijwel gelijk op 73,93 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 80,26 dollar per vat.