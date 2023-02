ABN AMRO profiteert van oplopen rentes en beloont aandeelhouders

ABN AMRO heeft afgelopen jaar ruim de helft meer winst geboekt dan een jaar eerder en wil aandeelhouders, waaronder de Nederlandse staat, gaan belonen. Het financiƫle concern profiteerde onder meer van het oplopen van de rente. Daardoor kan ABN AMRO ruimere marges rekenen over spaargeld dat mensen bij de bank hebben gesteld.

Onder de streep bleef bijna 1,9 miljard euro winst over, tegen 1,2 miljard euro in 2021. Daarbij gingen de zogeheten rentebaten omhoog. De laatste maanden was er ook groei te zien bij de hypotheekportefeuille, terwijl de kosten over de gehele linie terugliepen als gevolg van eerder ingezette reorganisaties. ABN AMRO denkt er nu ook weer sterk genoeg voor te staan om veel geld naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. De bank doet dat door voor een half miljard euro aan uitstaande aandelen te gaan inkopen.

Dat laatste betekent ook dat er weer extra geld gaat naar de Nederlandse schatkist. De Nederlandse staat is met een belang van circa 56 procent nog altijd grootaandeelhouder in ABN AMRO, dat tijdens de kredietcrisis van 2008 werd genationaliseerd. Omdat de overheid het staatsbelang voorlopig op hetzelfde niveau wil houden is de inschatting dat de opbrengst voor de schatkist neerkomt op ruim 281 miljoen euro. Nederland krijgt ook nog dividend van de bank.

Wat ook meehielp bij de winstsprong van ABM AMRO was dat de jaarcijfers over 2021 nog sterk werden gekleurd door eenmalige posten. De bank sloot toen een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Ook werd veel geld opzijgezet voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hadden betaald op een lening.

Door de hoge inflatie van de laatste tijd is er nog wel een risico dat sommige klanten van de bank in de problemen kunnen komen, maar volgens ABN AMRO is het vooralsnog niet nodig veel geld weg te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De instroom van bedrijven bij de zogeheten afdeling bijzonder beheer is wel licht toegenomen. Dat is de afdeling waar probleemgevallen worden ondergebracht. Volgens topman Robert Swaak is de toename echter “niet significant”.

Specifiek in Nederland zal de hoge rente de huizenmarkt onder druk blijven zetten, geeft Swaak verder aan. Maar er zijn volgens hem ook positieve ontwikkelingen. Zo is de arbeidsmarkt hier nog altijd zeer sterk en de impact van de inflatie wordt volgens Swaak beperkt doordat veel mensen tijdens de coronapandemie veel meer zijn gaan sparen.