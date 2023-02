IEA: groei stroomvraag op te vangen met groene en kernenergie

De groei van de wereldwijde vraag naar elektriciteit in de komende drie jaar is bijna volledig op te vangen met groene stroom en kernenergie. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een rapport over de stroomvraag in de komende jaren. De extra CO2-uitstoot van het opwekken van alle extra stroom die nodig is, zal daarom meevallen, verwacht het agentschap.

De vraag naar elektriciteit vertraagde afgelopen jaar maar licht en dan vooral in de Europese Unie. Hier was de winter ongewoon mild, maar ook gebruikten huishoudens en de industrie vanwege de hoge energieprijzen veel minder stroom. In andere regio’s was dat anders. Zo ging het energieverbruik in India sterk omhoog en was er ook in de Verenigde Staten, waar de economie op volle toeren draaide, de vraag aanzienlijk omhoog. In China was er ook wel meer vraag, maar dat werd geremd door het strenge anticoronabeleid in dat land.

De bescheiden groei van afgelopen jaar zal niet aanhouden. Tot en met 2025 verwacht het IEA een versnelling van de extra stroomvraag tot 3 procent per jaar. Het aandeel groene stroom en kernenergie zal dus toenemen, tot ruim een derde van het totaal. De opwek met kolencentrales zal ongeveer gelijk blijven. In Europa en Noord- en Zuid-Amerika worden naar verwachting minder kolen verstookt. Maar in Aziƫ wordt daarentegen weer meer gebruik gemaakt van kolencentrales. Dat betekent dat het aandeel van stroomopwek met kolen, maar ook met gas, zal dalen.

De CO2-uitstoot die gepaard gaat met de opwek van stroom zal daardoor niet veel verder stijgen. Het IEA voorziet dat die in 2025 ruwweg even hoog is als afgelopen jaar. In Europa daalt de uitstoot van energiecentrales tot en met 2025 gemiddeld met 10 procent per jaar.

Wel merkt het IEA op dat de stroomvoorziening steeds afhankelijker wordt van het weer. Zo is er bij hittegolven meer behoefte aan stroom, maar kunnen verschillende soorten centrales juist in die periode minder opwekken. Extreem weer onderstreept het belang om sneller van fossiele brandstoffen af te stappen, stelt het energieagentschap. Maar tegelijkertijd wordt onze afhankelijkheid van stroom groter om ons te verwarmen of koelen tijdens extreem weer groter als we van fossiele brandstoffen afstappen. Het vergroten van de flexibiliteit van energiesystemen en het zorgen voor leveringszekerheid zijn daarom essentieel, meent het agentschap.