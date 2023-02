Resultaten AkzoNobel, Adyen en ABN AMRO centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van verfconcern AkzoNobel, betaalbedrijf Adyen en bank ABN AMRO. Ook buiten het Damrak kwamen grote Europese bedrijven als TotalEnergies en Société Générale met cijfers.

Daarnaast verwerken beleggers de hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. De Fed-baas zei onder meer dat de inflatie begint af te koelen, maar dat mogelijk wel meer renteverhogingen nodig zijn om die onder controle te krijgen.

AkzoNobel zag de omzet in het vierde kwartaal stijgen dankzij prijsverhogingen voor zijn verfproducten. Het bedrijfsresultaat nam wel af door lagere verkoopvolumes en hogere kosten van grondstoffen en transport. Vooruitkijkend verwacht AkzoNobel dat de dalende grondstoffenprijzen een gunstig effect zullen hebben op de winstgevendheid. Wel denkt het bedrijf dat de macro-economische onzekerheden dit jaar zullen aanhouden en dat de kosten voor vervoer en energie blijven drukken op de winst.

ABN AMRO boekte afgelopen jaar ruim de helft meer winst dankzij de hogere rentetarieven. Daardoor kan de bank ruimere marges rekenen over spaargeld dat mensen bij de bank hebben gesteld. Om de aandeelhouders te belonen gaat ABN AMRO voor een half miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Betalingsverwerker Adyen is in de tweede helft van 2022 hard doorgegroeid, ondanks het gedaalde consumentenvertrouwen en de hoge inflatie. Het bedrijf verwacht dan ook veel nieuwe mensen aan te nemen. Adyen kondigde tevens aan voormalig financieel topman Ingo Uytdehaage te willen benoemen tot cobestuursvoorzitter naast medeoprichter Pieter van der Does. Ethan Tandowsky wordt de nieuwe financieel directeur.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van 0,6 procent. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager na tegenvallende kwartaalberichten van techinvesteerder SoftBank en spelcomputermaker Nintendo.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX won 0,1 procent tot 753,09 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen klom 0,4 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,8 procent hoger op 34.156,69 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,9 procent.

De euro was 1,0728 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 77,35 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 83,76 dollar per vat.