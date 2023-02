FrieslandCampina maakt boter in Lochem, banen in Den Bosch weg

FrieslandCampina wil al zijn boterproductie in de toekomst in Lochem onderbrengen. In de Gelderse plaats maakt het zuivelconcern nu ook al boter, maar dat doet het ook in Den Bosch. Daar gaat de boterfabriek medio 2025 de deuren sluiten, wat tot 90 negentig gaat kosten. In Lochem komen er 27 banen bij.

Met de stap wil FrieslandCampina zijn boterproductie optimaliseren. Het bedrijf heeft te veel productiecapaciteit omdat er meer room wordt gebruikt voor andere producten dan voor boter en er dus minder overblijft om boter van te maken. En één fabriek is nu eenmaal goedkoper dan twee. Tegelijkertijd wordt de fabriek in Lochem met de uitbreiding verduurzaamd, waardoor er minder CO2 uitgestoten zal worden.

Of er ook gedwongen ontslagen vallen in Den Bosch, weet FrieslandCampina nog niet. Deels wordt het verlies van banen door natuurlijk verloop opgevangen. Voor andere medewerkers zegt FrieslandCampina hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan “binnen of buiten FrieslandCampina”.