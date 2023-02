PepsiCo profiteert van hogere prijzen voor zijn cola en snacks

De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald, geholpen door prijsverhogingen voor producten als Pepsi en 7Up, maar ook Lay’s chips en cruesli van Quaker.

Net als andere fabrikanten van consumentengoederen en levensmiddelen verhoogt PepsiCo de verkoopprijzen om zo de gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen op te vangen. De omzet ging in het vierde kwartaal daardoor met 11 procent omhoog naar 28 miljard dollar (26 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. Er werd een nettowinst in de boeken gezet van 535 miljoen dollar.

Over het gehele jaar zag de onderneming de inkomsten met bijna 9 procent toenemen tot 86,4 miljard dollar. Topman Ramon Laguarta gaf in een toelichting aan tevreden te zijn met de resultaten en stelt dat PepsiCo weerbaar blijft met opnieuw een jaar van sterke groei. Het bedrijf verwacht ook dit jaar meer omzet te boeken en verhoogt zijn dividend. Het is volgens PepsiCo het 51e jaar op rij dat het jaarlijkse dividend toeneemt.